الكرملين: مزاعم دعم روسيا للإرهاب تتجاوز حدود المعقول!

جهينة نيوز

يرى الكرملين أن محاولات وصف روسيا بـ"ممولة الإرهاب" تتجاوز حدود المعقول، لأن الدعم الحقيقي للإرهاب يقدمه أولئك، الذين يقفون وراء التنظيمات الارهابية في سوريا.

وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على مشروع القانون الأمريكي الجديد حول الاعتراف بروسيا "دولة راعية للإرهاب"، قائلا: "هناك العديد من المتهورين يعملون في الهيئات التشريعية لمختلف البلدان. وبطبيعة الحال، فإن أولئك الأشخاص يدلون بتصريحات عاطفية جدا وتتعدى حدود المعقول".

وأضاف بيسكوف: "عندما نرى الآن في سوريا، الجماعات الإرهابية المتبقية، ونحن على دراية تامة بمن وكيف يرعى هذه الجماعات. ويمكن توجيه هذا السؤال لدول أخرى: من في الحقيقة هو الراعي الحقيقي للإرهاب؟".

وأشار بيسكوف إلى أن الجانب الروسي يراقب عن كثب تلك الدول ويحاول فهم علاقة ذلك بالموقف الرسمي للبلاد.