غرفة عمليات المقاومة: القتال في غزة سيتوقف اذا فعلت "إسرائيل" ذلك!

جهينة نيوز

قال المسؤول في غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في غزة والذي طلب عدم نشر اسمه، إن "فصائل المقاومة في غزة ستوقف الجولة الأخيرة من القتال مع إسرائيل إذا أوقفت الأخيرة هجماتها على القطاع".

وقال وفقاً لـ"رويترز" إن الفصائل المشاركة في قتال عبر الحدود خلال اليومين الماضيين "ردت على جرائم العدو التي كان آخرها قتل عنصرين من المقاومة أثناء التدريب"، وذلك في إشارة إلى مقتل عضوين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف: "تعتبر فصائل المقاومة أن هذه الجولة من التصعيد قد انتهت من طرفها وأن استمرار الهدوء مرتبط بسلوك الاحتلال".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا، في وقت سابق اليوم، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وعدم جر المنطقة إلى المزيد من الدمار وعدم الاستقرار.

يشار إلى أن ساعات الليل الماضي شهدت إطلاق نحو 150 قذيفة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع، في حين قال جيش العدو الإسرائيلي إنه قصف أكثر من 100 موقع لحركة حماس في القطاع، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل ثلاثة فلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، من بينهم امرأة حامل وطفلتها.