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بالصور: مناشير ورقية على بلدة تفتناز بريف ادلب الشمالي الشرقي تدعو الأهالي إلى الانضمام للمصالحة الوطنية
الخميس, 9 آب 2018 الساعة 13:55 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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