بالصور: مناشير ورقية على بلدة تفتناز بريف ادلب الشمالي الشرقي تدعو الأهالي إلى الانضمام للمصالحة الوطنية

الخميس, 9 آب 2018 الساعة 13:55 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور: مناشير ورقية على بلدة تفتناز بريف ادلب الشمالي الشرقي تدعو الأهالي إلى الانضمام للمصالحة الوطنية

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