بوتين يؤيد تزويد جميع الطائرات الروسية بنظام "غلوناس" لارسال المساعدة عند الحاجة!

الخميس, 9 آب 2018 الساعة 13:45 | سياسة, عالمي

بوتين يؤيد تزويد جميع الطائرات الروسية بنظام

جهينة نيوز

أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقتراح رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" دميتري روغوزين حول تزويد الطائرات بنظام "غلوناس" بشكل إلزامي.

وذكر روغوزين حسبما ذكرت سبوتنيك أن جميع السيارات، التي تباع في روسيا منذ بداية هذا العام، تزود بنظام "إيرا-غلوناس"، الذي يسمح بتتبع السيارات، لإرسال المساعدة عند الحاجة.

وقال روغوزين: "نقترح إدخال التعديل ذاته عند شراء شركات الطيران الروسية أو استئجار الطائرات الأجنبية الصنع، وخاصة المحلية الصنع، وتزويد تلك الطائرات بنظام "غلوناس"، وفي حالات خاصة بنظام "غلوناس- جي بي إس"، نقترح القيام بذلك بشكل قانوني".

وأشار إلى أن ذلك سيسمح تحديد نظام الملاحة بدقة أكبر من قبل الطاقم.

وأيد بوتين الاقتراح وكلف روغوزين بالعمل على ذلك بالاشتراك مع الحكومة.

وأضاف أن المطارات الروسية مجهزة بهذا النظام، إلا أن الطائرات، التي تكون في الغالب أجنبية الصنع، لا تملك مثل هذه الأنظمة.


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