البركة سورية يكرم خريجي الدورة السابعة في العلوم المالية والمصرفية

جهينة نيوز:

كرمت الإدارة التنفيذية لبنك البركة سورية الموظفين المتميزين الذين خضعوا للدورة السابعة للعلوم المالية والمصرفية والتي هدفت إلى تطوير وتعزيز المهارات والمعارف المالية لدى ثلاثين موظفاً جديداً للمساعدة في تأهيلهم للانخراط في بيئة عمل البنك مباشرة للحفاظ على مستوى الخدمة المتميزة التي يقدمها بنك البركة لمتعامليه.

حيث قام السيد محمد حلبي الرئيس التنفيذي لبنك البركة بتكريم الموظفين الأوائل وتوزيع الشهادات عليهم, وصرح السيد حلبي خلال الحفل : "منذ انطلاقتنا و نحن نولي أهمية خاصة لتهيئة وتطوير الكوادر البشرية العاملة في البنك وذلك بهدف تقديم خدمات البركة بصورة مميزة لكل من المتعاملين والمساهمين , حيث تبدأ هذه العملية بانتقاء فريق العمل عبر آلية استقبال عادلة ومهنية للسير الذاتية تعتمد على تقييم الكفاءات والمؤهلات المناسبة لكل منصب وظيفي على حدة و تستمر من خلال دورات التأهيل والتطوير الذي يخضع لها الموظفين خلال عملهم في البنك".

يذكر أن مدة دورة العلوم المالية والمصرفية هي 60 ساعة تدريب نفذها مدربون مختصون من ضمن فريق أكاديمية البركة للتدريب الداخلي, حيث غطت المحاور التالية:

لمحة عن بنك البركة سورية و مجموعة البركة المصرفية - عمل الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية - مدخل إلى الخدمات التجارية - العمليات المصرفية في الفروع – عمل إدارة الخزينة والاستثمار - مدخل إلى الائتمان والتمويل التجاري - مقدمة في عمل تقانة المعلومات والنظام المصرفي - توعية حول إدارة نظام الجودة و ISO 9001-ISO26000 – مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب - معايير FATCA - مهارات البيع والتسويق - مهارات العمل الفعال

يُشار إلى أنّ «بنك البركة سورية» أول مصرف سوري يحصل على شهادة بيان أداء وفق المعيار الدّولي للمسؤولية الاجتماعيةISO 26000 ، التي أتت تتويجاً لحرص البنك على الضّلوع بمسؤولياته تّجاه المجتمع والموظفين، في شتّى المجالات، منها تكافؤ الفرص والتطوير الفعال والشفافية مع احترام المسؤوليات الأسرية.