مهرجان صيف سلمية للتسوق يعاود فعالياته بعد توقف دام 10 سنوات

جهينة نيوز

بعد توقف دام نحو عشر سنوات عاود مهرجان صيف سلمية للتسوق بحماة فعالياته بمشاركة أكثر من 60 جهة اقتصادية وتجارية وسط حضور لافت من مواطني المدينة والمتسوقين.

ويضم المهرجان الذي يقام على الكورنيش الغربي للمدينة ويحمل عنوان (كلنا شركاء) تشكيلة سلعية واسعة من المواد الغذائية والكهربائية والمنزلية إضافة إلى مستلزمات عيد الأضحى المبارك والعام الدراسي الجديد حيث شاركت عدة جمعيات أهلية وفرق تطوعية في التحضير لإقامته والعمل على إنجاحه.

وأوضح رئيس مجلس مدينة سلمية علي الصالح أن المهرجان يقدم تشكيلة واسعة من المنتجات السلعية والخدمية التي تلبي احتياجات المواطن وأصحاب الدخل المحدود وتمكنهم من الحصول عليها بأسعار مقبولة ومنافسة إضافة إلى العروض المجانية الترويجية التي تقدم مباشرة إلى مرتادي المهرجان.

وعن الفعاليات المرافقة للمهرجان أضاف الصالح: سيشهد اليوم تقديم جملة من الفقرات الفنية لفرقة الفنون الشعبية بسلمية إلى جانب فقرات رياضية منوعة منها الجمباز ووصلات غنائية تقدمها فرقة رابطة الشبيبة.

ولفت إلى أن إقامة المهرجان بعد توقف دام نحو عشر سنوات تشكل انعكاسا لحالة الأمن والأمان التي سادت المدينة بفضل تضحيات الجيش العربي السوري وقضائه على الإرهاب ودليل التعافي والانتصار وعودة الاقتصاد بقوة لخدمة المواطن وخلق حالة جديدة تعيد الفرح والحياة إلى جميع أبناء بلدنا الحبيب.

وترافق المهرجان الذي يستمر أسبوعا ويقيمه مجلس مدينة سلمية بالتعاون مع مجموعة الاستثمار والتنمية بسلمية أنشطة وفعاليات فنية وثقافية وتراثية ورياضية متعددة.

سانا