سحب الجنسية من خمسة استراليين لارتباطهم بتنظيم "داعش"!

جهينة نيوز

أعلن وزير الهجرة الأسترالي، بيتر داتون، أن السلطات الأسترالية سحبت الجنسية من خمسة أشخاص حاملي "جنسية مزدوجة"، وذلك بسبب مشاركتهم في أنشطة تنظيم " داعش"" الإرهابي.

وقال داتون، في تصريح له نشر في موقعه الرسمي: "أستطيع أن أؤكد أنه تم سحب الجنسية الأسترالية من خمسة أشخاص آخرين بسبب مشاركتهم في أنشطة تنظيم "داعش" في الخارج.

ولفت الوزير الأسترالي النظر إلى أن هؤلاء الأشخاص تصرفوا ضد مصالح أستراليا من خلال ارتباطهم بأنشطة تتعلق بالإرهاب، وفي الواقع اختاروا مغادرة المجتمع الأسترالي."

وعلى حد قوله، فإن عدد الأشخاص الذين سحبت الجنسية الأسترالية منهم بلغ ستة أشخاص، وذلك منذ بدء سريان التعديلات ذات الصلة والتي تم إدخالها على القوانين المحلية.

يشار إلى أن السلطات الأسترالية أعلنت أنها لا تملك الحق في تطبيق تدابير مماثلة ضد أولئك الذين يملكون الجنسية الأسترالية فقط.

سبوتنيك