الكوريتان تعقدان محادثات رفيعة المستوى الاثنين المقبل حول قمة نيسان الماضي

جهينة نيوز

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنها تخطط مع جارتها الشمالية لعقد محادثات رفيعة المستوى، يوم الاثنين القادم.

وقالت وزارة الوحدة في "سيئول" إن الكوريتين تخططان لعقد محادثات رفيعة المستوى في دار الوحدة من الجانب الشمالي في قرية "بانمونغوم" في 13 الجاري، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأضافت الوكالة "جاء ذلك عبر إخطار أرسلته كوريا الشمالية قبل ظهر اليوم، حيث اقترحت عقد محادثات رفيعة المستوى بين البلدين يوم 13 اب لمراجعة مدى تنفيذ اتفاقات واردة في إعلان بانمونغوم الصادر نتيجة للقاء القمة بين رئيسي البلدين في أبريل نيسان الماضي ولمناقشة تحضيرات لعقد لقاء القمة الثاني بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون".

وذكرت أن حكومة سيئول سلمت إخطارا حول موافقتها على عقد المحادثات رفيعة المستوى، مشيرة إلى أن الحكومة تخطط لتشكيل وفد للمحادثات برئاسة وزير الوحدة جو ميونغ-غيون.