Jeep تطلق أحدث سياراتها الكروس أوفر

جهينة نيوز

استعرضت Jeep الأمريكية مؤخرا نموذجها الجديد من سيارات "Compass" الكروس أوفر المميزة.

وزودت هذه السيارة بنوعين من محركات "Tigershark" العاملة بالبنزين، بأربع أسطوانات، وعزم 150 و175 حصانا، بالإضافة إلى علب سرعة أوتوماتيكية بـ6 مراحل، ونظام دفع رباعي.

كما حصلت المركبة على أحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشة بحجم 7 بوصات تعمل باللمس، ومستشعرات للضوء، إضافة إلى أنظمة متطورة للتكييف وتدفئة المقاعد، وأزرار على المقود للتحكم بأنظمة الصوت والاتصال بالهواتف والأجهزة الذكية.

وتميزت السيارة الجديدة عن سابقاتها من "Compass"، بنظام تعليق معزز يمكنها من اجتياز أكثر الطرق وعورة، وارتفاع عن الأرض يبلغ 216 ملم، ونظام لتثبيت السرعة على الطرق.

المصدر: فيستي