طوكيو تنجو من إعصار مر دون خسائر

جهينة نيوز

نجت العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الخميس من إعصار تتراجع قوته مر بها دون أن يخلف أضرارا كبيرة ثم اتجه نحو الشمال ليجتاح الشريط الساحلي مصحوبا بأمطار ورياح قوية ويتسبب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

وكان من المتوقع أن يصل الإعصار (شانشان)، وهو اسم صيني لفتاة، إلى البر قرب طوكيو لكن انحرافا إلى الشمال الشرقي عن مساره أبقاه في البحر لتنجو العاصمة سوى من رياح قوية وأمطار غزيرة توقفت بحلول الصباح.

وقبل الظهر كان مركز الإعصار قد وصل إلى المحيط الهادي قبالة مدينة ميتو، على بعد نحو مئة كيلومتر شمال شرقي طوكيو، ومن المتوقع أن تتراجع قوته ليصبح عاصفة مدارية خلال ساعات مع ابتعاده أكثر إلى الشرق فوق المحيط.

وألغت السلطات نحو مئة رحلة جوية داخلية وأوقفت بعض القطارات، وانقطعت الكهرباء عن حوالي ألفي منزل، لكن استمر عمل شبكة النقل الواسعة بطوكيو تقريبا كالمعتاد.

وتعرضت اليابان لكوارث جوية متتالية خلال الأسابيع الستة الماضية بينها موجة حارة تسببت في وفاة 120 شخصا على الأقل في أنحاء مختلفة.

رويترز