جيش العدو يقصف أكثر من 100 هدف في قطاع غزة!

جهينة نيوز

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الطيران الحربي قصف أكثر من 100 هدف عسكري في قطاع غزة، فجر اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على صفحته في "فيسبوك": "أغارت عشرات الطائرات الحربية الليلة الماضية على أكثر من 100 هدف عسكري نوعي في التشكيلات الاستراتيجية لحماس" مشيرا إلى أن من بين الأهداف التي تم قصفها "10 مجمعات عسكرية تابعة لحماس على طول قطاع غزة، بما فيها مجمعات إنتاج وبناء قوة وأسلحة متقدمة وقدرات خاصة".

وأفاد جيش العدو بأن نحو 150 صاروخا أو قذيفة أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية منذ مساء أمس، بينها 80 بعد ساعات منتصف الليل الفائت.

وأضاف أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت 25 صاروخا منها، مشيرا إلى أن صفارات الإنذار انطلقت في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة أكثر من 125 مرة.

وأصدرت "قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية" تعليمات خاصة لسكان بلدات غلاف غزة، منعت فيها تجمع أكثر من 300 شخص في مكان مفتوح.

يشار إلى أن التقارير الإسرائيلية تحدثت عن إصابة 9 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى "برزيلاي" في عسقلان، ووصفت إصابة أحدهم بأنها متوسطة، كما أصيب 13 آخرون بحالات هلع.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 3 أشخاص في قطاع غزة، بينهم امرأة حامل وطفلتها.

المصدر: RT