نادال يتغلب على بير ليبلغ الدور الثالث في بطولة تورونتو للتنس

جهينة نيوز

اضطر رفائيل نادال لانتظار مباراته في الدور الثاني لبطولة تورونتو للتنس للأساتذة بسبب تأجيلها بعد هطول الأمطار لكنه قام بعمله سريعا ليفوز 6-2 و6-3 على الفرنسي بنوا بير يوم امس الأربعاء.

وعانى نادال المصنف الأول عالميا، الذي تأخرت مباراته في الفترة المسائية لأكثر من ساعة عن الموعد المحدد، بسبب إرساله مؤخرا لكنه احتاج إلى 74 دقيقة ليضمن مكانه في الدور الثالث.

وأرهق نادال منافسه بالعديد من الضربات القوية وأجبره على الركض في كل الملعب حتى أنه ألقى بمضربه في يأس للوصول إلى إحدى الكرات ليتقدم اللاعب الاسباني 5-2.

وبذل نادال المزيد من الجهد في المجموعة الثانية حيث تبادل اللاعبان كسر الإرسال في ستة أشواط متتالية قبل أن يصمد اللاعب الاسباني في الشوط التاسع ليحسم المواجهة لصالحه عندما أعاد بير ضربة إرسال خارج الملعب.

وأبلغ نادال البالغ عمره 32 عاما الصحفيين ”بالتأكيد لم أكن في حالتي بنسبة مئة في المئة. صحيح أنني عانيت بسبب إرسالي في المجموعة الثاني لكن إعادة الضربات كانت جيدة... أعتقد أن الأمر يتعلق بالأخطاء من الخط الخلفي“.

ويلعب نادال في دور الستة عشر ضد السويسري ستانيسلاس فافرينكا الذي تغلب على المجري مارتون فوتشوفيتش 1-6 و7-6 و7-6.

وفي وقت سابق حافظ نوفاك ديوكوفيتش صاحب الإرسال القوي على آماله في حصد لقبه الخامس في البطولة بالفوز على الكندي بيتر بولانسكي المشارك ببطاقة دعوة بنتيجة 6-3 و6-4.

وفاز اللاعب الصربي المصنف التاسع في البطولة، الذي يخوض البطولة الأولى منذ حصده اللقب في ويمبلدون الشهر الماضي، بنسبة 83 في المئة من النقاط من إرساله الأول وأنهى المباراة قبل دقائق من تأجيل العديد من المواجهات الأخرى بسبب الأمطار.

وقال ديوكوفيتش ”أعتقد أن إرسالي كان جيدا في اللحظات المهمة وكنت أحافظ على إرسالي الأول.

”أعتقد أنني عثرت على زاويا ودقة جيدة لإرسالي الأول وأعتقد أن إرسالي الثاني كان جيدا. في المجمل أدائي كان متوسطا. في اللحظات التي ربما كنت بحاجة لتقديم الأفضل فعلت ذلك“.

ويلعب ديوكوفيتش في الدور التالي ضد اليوناني الشاب ستيفانوس تيتيباس الذي صعق النمساوي دومينيك تيم المصنف السابع بنتيجة 6-3 و7-6.

ولو انتصر ديوكوفيتش سيصعد لمواجهة محتملة ضد الألماني الكسندر زفيريف المصنف الثاني الذي بلغ الدور الثالث بالفوز على برادلي كلان بنتيجة 6-4 و6-4.

كما بلغ الدور ذاته كل من الجنوب افريقي كيفن اندرسون وصيف بطل ويمبلدون وجريجور ديميتروف المصنف الخامس ومارين شيليتش المصنف السادس وجون ايسنر المصنف الثامن والهولندي روبن هاسه والروسي كارين ختشانوف الذي انتصر على الاسباني بابلو كارينيو بوستا المصنف 12 بنتيجة 6-4 و7-6.