مدينة معارض حديثة للسيارات في ريف دمشق.. وتعديل تعرفة الركوب في دمشق!

جهينة نيوز

تم أمس تعيين إدارة مشتركة من محافظتي دمشق وريف دمشق لتأسيس مدينة معارض للسيارات في ريف دمشق، حيث عقد أمس اجتماع مشترك بين المعنيين في المحافظتين في مبنى محافظة ريف دمشق.

و بين نائب محافظ ريف دمشق راتب عدس لصحيفة الثورة أن المعنيين من المحافظتين ركزوا خلال اجتماعهم على ضرورة البدء بالخطوات التنفيذية لإقامة مدينة معارض سيارات (مكاتب خاصة- معارض- سكن بناء- جميع المستلزمات- إضافة لوجود مطاعم وكافيات..)، حيث تم الاتفاق على اقتراح تشكيل إدارة مشتركة لهذا المشروع تترأسها محافظة ريف دمشق، ورفعه إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لاستصدار القرار المناسب، لافتاً إلى أن الدراسات الأولية تشير إلى أن موقع مدينة معارض السيارات سيكون عند منطقة الدويرفي ريف دمشق، ويأتي ذلك بعد موافقة وزارة النقل على تخصيص مساحة من الأرض لهذا المشروع والتي تبلغ مساحتها 1450 دونماً، مشيراً إلى أنه تم تكليف أحد الشركات الهندسية التخطيطية اللازمة للمشروع والبنى التحتية، مع التكلفة اللازمة لذلك، إضافة إلى إجراء الرفع الطبوغرافي لمنطقة المشروع، ناهيك عن اتخاذ التحضيرات اللازمة لفتح باب الاكتتاب على المشروع بعد صدور قرار وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتشكيل الإدارة المشتركة.‏

كما أقرت محافظة دمشق أمس تعديل تعرفة ركوب السرافيس والباصات للنقل الداخلي العاملة على المازوت في المدينة، حيث أصبحت أجور الركوب للخط القصير لغاية 10 كم للباصات والميكروباصات من 35 إلى 40 ليرة، أما الخط الطويل فوق الـ 10 كم للباصات والميكروباصات من 45 إلى 50 ليرة، في حين بينت أنّ تعرفة جزء الخط الطويل من 35 إلى 40 ليرة وكامل الخط 50 ليرة، كما عدل القرار تعرفة الركوب للميكروباصات العاملة على خط مشروع دمر - مساكن الحرس - حي الورود لتصبح من جسر السيد الرئيس إلى جسر الوزان 40 ليرة ومن جسر السيد الرئيس إلى مدخل مساكن الحرس 55 ليرة من جسر السيد الرئيس الى نهاية الخط في حي الورود 75 ليرة فيما تصبح أجرة الركوب داخل مساكن الحرس وحي الورود 25 ليرة.‏

وبين عضو المكتب التنفيذي المهندس هيثم ميداني للثورة أن هذه التعرفة تبقى سارية المفعول حتى في حال ارتفاع قيمة الوقود لنسبة 10 %.‏

كما بين أنه تم تكليف فرع المرور في مدينة دمشق بطباعة لصاقة التعرفة بالحجم واللون المناسبين وتوزيعهما على المركبات مقابل مبلغ 200 ليرة للصاقة الواحدة.‏