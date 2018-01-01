أبراج يوم الخميس 2018/8/9 مع خبيرة الفلك والأبراج سمر عمران

مولود اليوم 8/9: جريء، ميال للابداع، لا يستطيع تغيير شيء اذا ما حدث عدوى لأنه ثائر على العادات العائلية، يعمل بجهد وطاقة عالية يطلب الحرية والعمل اذا كان عنده دافع التصميم، يحب ان يكون حامي للعائلة ومعيل لمن يحب ويعتمد الاحترام والاهتمام، يحب المقدمة او يكون المقدمة والضوء الساطع له، يعيش بجدية ويحب التفاصيل وافكار خيالية ، وحلال مشاكل، الاشهر القادمة تتحسن الاحوال على صعيد معنوي وجسدي، يحل مشاكله الشخصية القانونية، نجاح بمهمة تتعلق بعملية بيع وشراء شيء اعلامي وفني ويحصل على المال من طرق عدة وفرص، خطواته بالاشهر القادمة انتقال من مكان لمكان او منزل جديد او عمل بأرض، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: نهارك فيه تركيز على امور عائلية يمكن ان تتطرق لمشكلة عائلية ويمكن ان تناقش شأن مهني متداخل مع بعض الامور العائلية، فرصة لتجد حل لمشاكل عالقة بشرط ان تكون دبلوماسي، تحسن انتقاء كلماتك تشهد احواء مربكة ممكن ان تتخبط امام مواجهة بأشياء كنت تخفيها وتشعر بعدم التعاطي الجيد، اليوم كن حذر وانتبه على صحتك مولود الحمل.

الثور: اليوم مثل امس تتابع اتصالاتك المهمة بثقة وعزم ونهارك اليوم فيه انفراج او احد يواسيك ويضيف على خبرتك ومهاراتك بعض المعلومات، تباشر بأي عملية لأن الفرص متوفرة، تحصل على عقود جديدة أو سفرة قصيرة أو تعوض خسائر سابقة اليوم تغير شيء في حياتك الاجتماعية والعاطفية للطلاب ايضاً مفيد للدراسة وللحركة وللبيع والشراء جيد اليوم مولود الثور.

الجوزاء: اليوم تواجه بعض المشكلات ولكن يوجد بعض الحظ على صعيد انتاجك المهني الاكبر ويوجد فرصة مهيئة بطريقة ما يمكن اعمال مصرفية او تجني ربح مفاوضات أو تعرف أشياء كانت ضائعة ممكن ان تجدها من خلال قراءة بعض الملفات ممكن تواقيع موافقة، أمور مالية تشغل بالك مولود الجوزاء.

السرطان: القمر في برجك تستغله جيداً لأنك تكون على ثقة بأن اليوم صاحب فعالية مميزة بأي مجال تتواجد فيه، طاقة موجودة تنجز اي عمل ممكن ان تقوم فيه، خطواتك جيدة ثقة موجودة، اليوم القمر عندك تحصد ثمار وتغير شيء في وجهة نظرك وشكلك، القوة والطاقة لك مولود السرطان.

الأسد: نهارك مخيب للآمال لهذا السبب تحرك بهدوء وتروي اثناء التعامل مع اي حدث وخاصةً في العمل والمهنة اليوم تقديراتك وحساباتك ستكون بغير مكانها احتمال تتعرض لعرقلة ولكن تمتلك احساس مميز تقدر ان تعتمد عليه وتعرف الطريق الاسلم، حضر نفسك جيداً بكرى الوضع افصل لكن اليوم لا تصدق الكلام المعسول من نم لك نم عليك مولود الأسد.

العذراء: يوم جميل يزداد نشاط تشعر بطاقة هائلة ترتب علاقاتك تتحمس للتغيير ترفض للعودة للقديم، يوم مناسب لعقد صداقات جديدة أو تسمع اخبار جديدة تسر القلب وتحقق رغبة قديمة، بالعموم تتغير عجلة الامور لصالحك، حاول أن تقتنص الفرص اليي تلوح بالافق وانتبه وكن حريص على استقرار امورك واموالك وتفكيرك مولود العذراء.

الميزان: تركز على اعمالك لتعطي جهود اضافية تحافظ على مستوى جيد للمسؤولين عنك أو زملائك او تحمي وضعك ومصالحك ومكانتك من المخاطر، الافضل لك ان تتمعن صداقاتك بشكل كامل، اليوم تحتاج لحماية، وجود عقبة او بلبلة، تمهل ولا تستعجل واهتم بالتفاصيل على صعيد عملك مولود الميزان.

العقرب: ايجابي نهارك تقوم باتصالات وتخطيطات من اجل عمل او سفر مناسب، المساء تحتاج منك لحذر بالسعي نحو اي فرصة مهمة وتنظيم جيد لتكسب اكبر قدر من الفوائد حتى تحقق اصعب واهم الاحداث اليوم انت بحاجة لتستغل هذا النهار لأنه فيه دعم وشيء على الصعيد العاطفي، ناحية فيها حركة اوراق معاملات مولود العقرب.

القوس: نهار فيه تركيز اكثر شيء مليء بالحماسة والنشاط والتركيز على الشراكة، نهار يحمل لك انفعالات وعراقيل، ركز على عملك، وتابع حساباتك المالية وانتبه لصحتك مولود القوس.

الجدي: تركز على الشراكة انتبه من الجو يوجد بعض المعاكسات تواجه ملاحظات جارحة، حاول أن تضبط نفسك لا تفسد عذوبة الأجواء، تشعر بالضغط أو ضعف أمام خصم شرس تمالك اعصابك ودع مزاجك شاعري وترغب اليوم ان تتسلى وتمرح وتلتقي بالمحبين ويوجد عراقيل لا تعاند ولا تغامر عندك القدرة على الاقناع مع الطرف الآخر كن متفائل مولود الجدي.

الدلو: متقلب ومتعب نهارك مهمات مواجهات ضرورية يحمل لك نهارك مسؤوليات التزامات على انواعها كن حريص على عملك، بكر ولا تلتهي لأن معظم اعمالك تكون تحت تصرفك اليوم سوف يظهر تعديل على جدول أعمالك، بكل الأحوال تكيف مع الجديد الطارئ بتفاؤل وانتبه على صحتك بسبب العمل الكثير والتنقل ويوجد اهداف بأكثر من مكان مولود الدلو.

الحوت: نهار فيه تركيز مليء بالحماسة والنشاط والتركيز على الفرح والثقة بالنفس نهارك مفاجئات سارة وخبر طيب وتنقل هذه الحماسة بالعدوى تكون للآخرين، شعبيتك تتصاعد ونجاح على مستوى عام، تنسى الحزن والاحقاد وقتك الحاضر جيد ورائع لتوظيف طاقاتك، اليوم أخبار جميلة من أولاد أو من تغيير اقامة ومن معطيات ايجابية مولود الحوت.