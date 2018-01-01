تهديدات "داعش" تتسبب بإغلاق المؤسسات التعليمية العليا في أفغانستان

جهينة نيوز

أغلقت عدة مؤسسات للتعليم العالي في إقليم "ننغرهار الشرقي" في أفغانستان بما في ذلك جامعتها الرئيسية أبوابها عقب التهديدات التي أطلقها مسلحو داعش.

وتأتي هذه الإجراءات وسط تدهور الوضع الأمني ​​في "ننغرهار" بعد تسجيل أكثر من 300 حالة وفاة وأكثر من 600 إصابة في الأشهر الستة الماضية، بسبب الهجمات التي نفذها التنظيم الإرهابي، إذ يقول مسؤولون إن هذا الوضع المتفاقم أمنياً لم يترك أمامهم أي خيار سوى إغلاق المدارس والجامعات.

وقال أحد مواطني ننغرهار "صدر تهديد قبل أسبوعين تقريباً، وهناك مخاوف من هجمات محتملة لفترة طويلة ، بل وحتى سنوات" ، موضحاً أن كل من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص أغلقت أبوابها بما في ذلك جامعة ننغرهار وجامعة ننغرهار الطبية، وكلية علوم الكمبيوتر في المدينة المنفصلة.

وأكد "حاجي غول واهاج" وهو أستاذ مساعد في جامعة ننغرهار أن الجامعة تلقت تحذيراً من وكالات الأمن قبل حفل تخرج منذ أسبوعين، لكن الحفل تم إلا أن عدداً قليلاً جداً من الطلاب والأسر حضره.