السلطات الأميركية تعتقل عضواً في مجلس النواب الأميركي

جهينة نيوز:

قامت السلطات الأمريكية باعتقال عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري "كريس كولينز" بتهمة سوء استغلال معلومات سرية.

ويتهم "كولنز" بأنه قدم معلومات سرية، حول أوضاع الشركة التي يعمل بها لأفراد أسرته في حزيران 2017، ونقلت قناة "سي أن بي سي" الأمريكية عن مسؤولي وزارة العدل الأمريكية، بأن الاتهامات الموجهة للنائب تتعلق بعمله في مجلس إدارة شركة "Innate Immunotherapeutics" للتقنيات الحيوية، وبناء على تلك المعلومات قام ابنه "كاميرون كولينز" وأشخاص آخرون، بينهم والد خطيبته "ستيفن زارسكي" بتعاملات مع أسهم الشركة، سمحت لهم بتفادي خسائر تقدر بـ768 ألف دولار.

ويذكر أن "كولينز" يمثل الدائرة الانتخابية الـ27 في ولاية نيويورك، ومن أوائل أعضاء مجلس النواب الذي أيدوا دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية عام 2016.