الأسهم الأوروبية تهبط تحت ضغوطات خسائر قطاع الرعاية الطبية

جهينة نيوز:

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء متضررة من نتائج ضعيفة لشركات بقطاع الرعاية الصحية جراء التوترات التجارية، بينما تستعد واشنطن لفرض رسوم استيراد على بضائع صينية أخرى بقيمة 16 مليار دولار.

وأنهى المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.2%، وجاء مؤشر الرعاية الصحية في مقدمة الخاسرين مع هبوطه بنسبة 1%.

وتواصل المخاوف بشأن التجارة العالمية والرسوم الجمركية على الواردات الضغط على الأسهم في منطقة اليورو التي هبط مؤشرها 0.6% منذ بداية الشهر الحالي.

وتسببت تحديثات لتوقعات المبيعات والأرباح من "نوفو نورديسك ولوندبيك" الدنمركيتين لصناعة الأدوية في خيبة أمل للمستثمرين وهبطت أسهمها 6% و14% على الترتيب.

وقال "لوكا باوليني" كبير الخبراء في "بكتيت اسيت مانجمنت"، في مذكرة "نحن حذرون في أوروبا، بالنظر إلى التأثير المحتملة على النمو من إجراءات التجارة الأمريكية، خصوصاً على ألمانيا المعتمدة على التصدير".

وهبطت أسهم "يو.دي.جي" البريطانية للرعاية الطبية بأكثر من 10% بعد أن أعلنت عن ضعف في مبيعات العقود وعمليات خدمات دعم المرضى.