الشرطة الأميركية تصعق طفلة في ال11 من عمرها بالكهرباء بتهمة السرقة

الأربعاء, 8 آب 2018 الساعة 22:34 | مجتمع, أخبار المجتمع

الشرطة الأميركية تصعق طفلة في ال11 من عمرها بالكهرباء بتهمة السرقة

جهينة نيوز:

قامت الشرطة الأميركية في ولاية "سينسيناتي" بصعق طفلة في ال11 من عمرها بتهمة السرقة من سوبر ماركت.

وأفادت قسم الشرطة في الولاية أن الطفلة لم تمتثل لأوامر رجال الشرطة، فقاموا بصعقها بالكهرباء لإيقافها، وتم إسعافها إلى المشفى لتتلقى العلاج، وأطلق سراحها فيما بعد بكفالة أحد والديها.

وصرح قسم شرطة "سينسيناتي" أنه سيتم فتح تحقيق في القضية لمعرفة ملابساتها، في حين قال مسؤول في السوبر ماركت "نحن محزونون لهذه الحالة ، ونسعى دائماً لضمان سلامة زبائننا وعملائنا، قلوبنا مع العائلة والطفلة".

والجدير بالذكر أن قوانين ولاية "سينسيناتي" تمنع استعمال العنف مع الأطفال تحت سن ال7 سنوات، أو فوق عمر ال70 سنة.


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