«القبة الحديدية» الإسرائيلية تفشل في إسقاط 6 صواريخ من أصل 8

الأربعاء, 8 آب 2018 الساعة 22:30 | سياسة, عالمي

«القبة الحديدية» الإسرائيلية تفشل في إسقاط 6 صواريخ من أصل 8

جهينة نيوز

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخين من أصل 8 صواريخ أطلقت من قطاع غزة مساء اليوم، فيما أكدت وسائل إعلام العدو إصابة مستوطنين اثنين إثر سقوط صاروخ على مستوطنة “سديروت”.

وأشار جيش الاحتلال في بيان إلى أنه استخدم “القبة الحديدية” للتصدي للصواريخ التي أطلقت من القطاع، غير أنها فشلت في إسقاط 6 من أصل 8 صواريخ.

وكانت وسائل إعلام العدو أعلنت في وقت سابق أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، بالتزامن مع إطلاق رشقة صواريخ من القطاع باتجاهها.

من جهته قام جيش الاحتلال باستهداف عدة مواقع في محيط قطاع غزة بغارات نفذتها طائرات بدون طيار في شمال وغرب القطاع، إضافة لعدة غارات شرق مدينة رفح جنوب غزة.

وكالات


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