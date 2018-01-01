تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4% بسبب النزاع السعودي الكندي

جهينة نيوز

هبطت البورصة السعودية وسط نزاع دبلوماسي مع كندا، إذ هوى سهم «رابغ للتكرير والبتروكيماويات» (بترورابغ)، وهو مشروع مشترك بين "أرامكو" السعودية وسوميتومو كيميكال اليابانية، 8.2%، بعدما أعلنت الشركة أمس الثلاثاء عن انخفاض في صافي ربح الربع الثاني من العام.

كما تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4%، مع قلق المستثمرين من تداعيات نزاع دبلوماسي بين المملكة وكندا. ويهدد النزاع بشأن دعم كندي لنشطاء حقوقيين مسجونين، بتضرر التجارة الثنائية التي تتكون بشكل كبير من صادرات سعودية من البتروكيماويات ومنتجات البلاستيك ومنتجات أخرى.

وكالات