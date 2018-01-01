ميزينتسيف: وزارة الدفاع الروسية تدعو الدول الأوروبية إلى إلغاء العقوبات ضد سورية ومساعدة المهجرين للعودة إلى بلادهم

الأربعاء, 8 آب 2018 الساعة 20:22 | سياسة, عالمي

ميزينتسيف: وزارة الدفاع الروسية تدعو الدول الأوروبية إلى إلغاء العقوبات ضد سورية ومساعدة المهجرين للعودة إلى بلادهم

جهينة نيوز:

جددت روسيا دعوتها الدول الأوروبية إلى إلغاء الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية والتعاون في تسهيل عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

وقال رئيس المركز الوطني لشؤون الدفاع في روسيا ميخائيل ميزينتسيف خلال اجتماع في موسكو اليوم: إن وزارة الدفاع في روسيا الاتحادية تدعو الدول الأوروبية إلى إلغاء العقوبات ضد سورية وكذلك إرسال الأموال المخصصة لمساعدة المهجرين للعودة إلى بلادهم.

وأضاف ميزينتسيف: من الضروري معالجة هذه المسألة مع الهياكل الدولية المعنية بما في ذلك الأمم المتحدة، داعياً قادة جميع البلدان المهتمة والمنظمات الدولية إلى المشاركة بنشاط في تقديم مساعدة شاملة للجمهورية العربية السورية.

وأشار ميزينتسيف إلى التسهيلات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة السورية من أجل عودة المهجرين السوريين في الخارج إلى بلدهم، لافتاً إلى أن هذه الخطوات دليل على حرص الدولة السورية على عودة جميع المهجرين إلى أماكن إقامتهم داخل وطنهم.


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