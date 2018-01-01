مدير مركز إيواء "حرجلة" ينفي ما أوردته "روسيا اليوم" حول تحضيرات لاستقبال النازحين من إدلب

جهينة نيوز - خاص

صرح مدير مركز إيواء حرجلة "عبد الرحمن الخطيب" لـ"جهينة نيوز" أنه "لم يتحدث عن فتح الأبواب لاستقبال أهالي إدلب للنزوح من مناطقهم باتجاه مدينة دمشق، بل تحدث عن تجهيز مراكز الإيواء لاستقبال أهالي كفريا والفوعة في الفترة القادمة، وكل ما نسبته وسائل الإعلام عن لسانه بفتح الباب لنزوح أهالي إدلب إلى دمشق عارٍ عن الصحة".

وقال الخطيب "تفاجأت بخبر منقول عن لساني على قناة "روسيا اليوم" في الساعة الرابعة، حول السماح لأهالي إدلب بالنزوح إلى دمشق، فقمت بمراسلة المحافظة بكتاب رسمي لتوضيح الأمر".

وذكر أنه كان يعمل حسب توجيهات محافظ ريف دمشق "علاء إبراهيم" لتجهيز مركز إيواء حرجلة، لاستقبال أهالي كفريا والفوعة.