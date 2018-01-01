مدير إدارة الهجرة والجوازات يشرح بعض القوانين الخاصة بمنح تأشيرات الدخول إلى سوريا

جهينة نيوز - خاص

اجتمع مدير إدارة الهجرة والجوازات اللواء "ناجي تركي النمير" في غرفة تجارة دمشق بعدد من التجار لتبيان الخدمات التي تقدمها إدارة الهجرة والجوازات للمواطنين بشكل عام وللعاملين في الوسط التجاري بشكل خاص.

وتحدث "النمير" عن التسهيلات التي تقدمها الإدارة للمشاركين بمعرض دمشق الدولي للدورة 60، وفق القانون رقم /2/ الصادر عن وزارة الداخلية، وقال "هناك سمتين لمنح فيز الدخول إلى سورية، الأولى عن طريق البعثات الدبلوماسية وهي مجانية للوفود الرسمية، والثانية عن طريق تقديم طلب لإدارة الهجرة والجوازات وتكون مدفوعة الأجر للوفود الخاصة".

وفي رده على سؤال لـ"جهينة نيوز" حول آلية عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى سوريا قال "تم تشكيل لجنة تختص بهذا الشأن وستنعقد جلستها الأولى اعتباراً من اليوم الأربعاء، وتختص هذه اللجنة بتسهيل عودة اللاجئين السوريين بالإضافة لمن هم مطلوبون لخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية، وتسهيل أمورهم".

وأكد أن هناك جنسيات تحتاج إلى موافقات للدخول إلى سورية، فالعراقي يحتاج موافقة دخول في أول مرة، كما يحتاج الأميركي والتونسي والليبي لذات الموافقة في كل مرة، في حين أن التركي يدخل سورية دون قيود بسبب صلات القربى بين أبناء البلدين.

وطالب بعض الحضور بتخفيف الإجراءات التي تتخذها الإدارة لمنح "الفيزا" لتسهيل حركة السوريين بشكل عام والتجار بشكل خاص، وتسهيل دخول الوفود التجارية العربية والأجنبية إلى سورية.

والجدير بالذكر أنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تنسب للسفارة السورية ببرلين، تتحدث عن تسهيلات للسوريين ممن يرغبون بالعودة إلى سورية، وتسهيل عودة المطلوبين لخدمة العلم.