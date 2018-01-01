الوزير الغربي لحماية المستهلك: تكثيف الجهود خلال عيد الأضحى وافتتاح المدارس

جهينة نيوز

شدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي خلال ترؤسه اجتماعاً لجهازي حماية المستهلك بدمشق وريفها على ضرورة تكثيف الجهود خلال فترة موسم عيد الأضحى المبارك والمدارس ولاسيما ما يتعلق بمراقبة مواصفات وأسعار الألبسة والحلويات والسكاكر ومستلزمات المدارس من حقائب وقرطاسية وعدم الغش بالأغذية أياً كانت وسحب عينات باستمرار والتأكد من صحتها وسلامتها ومواصفاتها ومن صلاحياتها.

وأكد الغربي أن حملة التصدي للمواد المجهولة المصدر والمهربة ستستمر ولن يتم التساهل مع أي كان ممن يحاولون إدخال السموم إلى محلاتنا وبيوتنا.

وبحث المجتمعون في السبل الكفيلة لتنشيط حركة البيع والشراء في الأسواق خلال فترة العيد ومنع تواجد مواد مهربة وآلية التعامل مع أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية بأسلوب يجنب عناصر حماية المستهلك التشهير بأدائهم وعملهم والتشويش على جهودهم من قبل ضعاف النفوس الذين يمارسون التدليس والغش والتداول بالمواد المهربة.