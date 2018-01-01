فتح الطريق بين مدينة البعث والحميدية

جهينة نيوز

بدأت الورشات الفنية والخدمية في محافظة القنيطرة اليوم بإزالة السواتر الترابية وصيانة وإصلاح طريق مدينة البعث - الحميدية لتسهيل حركة المرور وعودة الأهالي إلى منازلهم بعد أن أعاد الجيش العربي السوري الأمن والأمان إلى المنطقة.

وتعمل الورشات على تنظيف مسارب الطريق ذهاباً وإياباً من الأتربة والمخلفات ليكون جاهزاً لمرور السيارات وتسهيل حركة عبور المواطنين إلى منازلهم في قرية الحميدية بعد أن قام عناصر الهندسة بإزالة العبوات والمفخخات من على جانبي الطريق الذي تم فتحه عبر مسارين من دوار مدينة البعث وصولاً إلى جسر الرقاد وبطول 2 كم حيث من المقرر أن تعمل الورشات الفنية على تجهيز الطريق بشكل كامل خلال الفترة القادمة.

وتعمل الجهات المعنية في محافظة القنيطرة على إعادة الخدمات إلى مختلف القرى والبلدات بعد إنهاء الوجود الإرهابي فيها وتأمين مختلف المواد الأساسية للأهالي لاستعادة حياتهم الطبيعية والبدء بعجلة الإنتاج الزراعي في المنطقة.