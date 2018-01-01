اعتقال عامل في الخطوط الجوية القطرية بتهمة اغتصاب فتاة في ال13 من عمرها

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة "إنديا إكسبريس" الهندية، نبأ اعتقال رجل يبلغ من العمر 35 عام، يعمل في الخطوط الجوية القطرية حارساً للمخازن الفنية، من مطار "آي جي آي" بتهمة اغتصاب فتاة في الثالثة عشرة من عمرها جنوب غرب دلهي.

وكشفت التحقيقات الأولية أن شرطة دلهي أصدرت مذكرة عامة بأوصافه، وألقت القبض عليه بعد وصوله إلى المبنى رقم 3 في المطار قادماً من الدوحة.

وقد أكد ضابط من الشرطة الهندية اعتقال المتهم "مانوهار كومار سينغ"، الذي يعمل مع الخطوط الجوية القطرية على مدى السنوات الخمس الماضية، وقال: "قمنا بإبلاغ مسؤولي المطار بعد أن تقدمت والدة الفتاة ببلاغ للشرطة عن الأمر، وقمنا بالتنسيق مع العديد من الوكالات، بما في ذلك مكتب تسجيل الأجانب الإقليمي (FRRO)، وأصدرنا مذكرة بأوصافه".

ويشار إلى أن الشرطة الهندية سعت إلى الحصول على تفاصيل جواز سفره من مكاتب التسجيل الإقليمية الأجنبية، وتم الاتصال بمسؤولين من شركة الخطوط الجوية القطرية، وطلبوا منهم المساعدة، وتم الاتصال بالسفارة القطرية أيضاً، ليتم إلقاء القبض عليه.

والجدير بالذكر أن النساء في الهند يتعرضن لآلاف حالات الاغتصاب في الهند، ويخرجن في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن ضد المغتصبين، لكن لا يلقين صدى لمظاهراتهن بسبب كثرة هذه الحالات في الهند.