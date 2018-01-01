معرض الكتاب 2018 .. وخيرُ جليسٍ في الأنام كتابُ

جهينة نيوز:

برعاية السيد الرئيس بشار الأسد وبدعوة من الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية يُقام معرض الكتاب الثلاثين تحت شعار "مجتمع يقرأ .. مجتمع يبني" في مكتبة الأسد الوطنية تم الافتتاح باحتفال رسمي مساء يوم الثلاثاء 31/7/2018 بحضور الدكتورة نجاح العطار والدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية لرئاسة الجمهورية والسيد محمد الأحمد وزير الثقافة والسيد عماد عبد الله سارة وزير الإعلام بدأ المعرض استقبال زائريه صباح يوم الأربعاء 1/8/2018، بمشاركة أكثر من 200 دار نشر بينها 120 دار نشر سوريّة، ومن بين الدول المشاركة لبنان - المغرب – العراق - إيران - روسيا – الدنمارك. كما يشمل برنامج المعرض ندوات فكرية وأمسيات شعرية وورش عمل إضافة إلى أكثر من 55 حفل توقيع كتاب وأنشطة خاصة بالأطفال، وعروض سينمائية يشمل 10 أفلام حديثة إنتاج المؤسسة العامة للسينما. وبدوره السيد محمد الأحمد وزير الثقافة تحدث: "هذه الدورة من معرض الكتاب هي عودة الحياة للثقافة لأن سورية غنية بماضيها وبتراثها المجيد وبحضارتها"، كما أن إقامة هذه الدورة جاءت على وقع انتصارات الجيش العربي السوري والتضحيات التي قدمها. تخلل المعرض عرض أهم الكتب التاريخية التي تحكي عن حضارة سورية ومعالمها الأثرية والطبيعية منها كتاب "سورية يا حبيبتي" الذي قدمته شركة سيريتل وتم عرض مجموعة من أجمل الصور التي تبرز جمال معالم سوريّة أثرية وتراثية وطبيعية في جناحها الخاص، كما أبدى زوار المعرض المطلعين على الكتاب إعجابهم به.. الكتاب يقدم عمل تراثي حضاري يحمل في صفحاته حكاية عشق سوريّة يزهر الحب في تضاريسها وتشكل معالمها الأثرية والحضارية كنوز طبيعية لا تقدر بثمن. "مجتمع يقرأ .. مجتمع يبني" كان شعاراً مميزاً للدورة الثلاثين لمعرض الكتاب الذي تمتد أنشطته وفعالياته حتى 11 آب.