مخطوطات نادرة تعرض لأول مرة في المعرض الكتاب بدورته الثلاثين

جهينة نيوز

تضمن جناح مكتبة الأسد الوطنية في معرض الكتاب الـ30 مخطوطات نادرة وقديمة بعضها يعرض للمرة الأولى تحمل في طياتها نماذج مما قدمه أجدادنا العلماء للحضارة الإنسانية، منها ما كتب بخط اليد بعضها للعالم الفارابي تتعلق بالفلسفة ككتاب «الفصوص مع التعليقات والشروحات» إلى جانب مخطوطات لكتابين بعنوان «ابتسامات حنان» ومجموعة قصصية «من بلدي» للأديبة الدمشقية «مقبولة الشلق» وهي من أولى النساء اللواتي تخرجن من كلية الحقوق في جامعة دمشق عام 1944.

ومن المخطوطات النادرة التي يضمها الجناح ما تطرق لبعض الظواهر الفلكية كالتي ألفها العالم الدمشقي ابن الشاطر المتوفي سنة 770 هجرية، وآخر لابن سينا الذي يبحث في هذه ظاهرة الخسوف، إضافة لحركة الكواكب في كتابه «بيان الأرصاد الكلية» إضافة إلى مخطوط في الحساب للعالم العربي ابن ماجد الذي أرشد البرتغالي فاسكو دي غاما لاكتشاف طريق الهند.

وفي مجال الطب هناك كتاب «الفاخر في الطب» لأبي بكر الرازي ومخطوط بعنوان «تذكرة الأنطاكي» للطبيب الضرير داوود الأنطاكي يعود للقرن التاسع الهجري، وكتاب للطبيب اليوناني أبقراط، فضلاً عن مخطوطات تخص المسيحية وتاريخها والأباطرة الرومانيين الذين اعتنقوها مع مخطوطات في الهندسة الميكانيكية والفيزياء.

ويضم الجناح مصاحف شريفة نادرة ومزينة بزخارف نباتية وهندسية جميلة على صفحات من ورق الحرير من بينها مصحف يعتبر نسخة قيمة من الذهب الخالص ومزخرف وملون ويعود لعام 640 للهجرة، ومخطوط لسورة الأنعام يعود لعام 468 للهجرة وهو أقدم ما في أرشيف المكتبة من مخطوطات قرآنية ومخطوط بعنوان مساعي الإمام أحمد ابن حنبل وهو أقدم مخطوط تحتفظ به المكتبة إذ يعود لعام 266 للهجرة ويعرض للمرة الأولى.