السيدة أسماء تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي

جهينة نيوز

أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم، أن السيدة أسماء الأسد بدأت مرحلة العلاج الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكراً.

وقالت الرئاسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

"بقوة وثقة وإيمان.. السيدة #أسماء_الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا.. من القلب .. رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل.."

موقع جهينة نيوز بجميع العاملين فيه يتمنون للسيدة أسماء الأسد الشفاء العاجل، وكلنا ثقة وإيمان بأنها ستتجاوز هذه الأزمة وسنستمر معها على النهج نفسه في حب الوطن وعُمق الإنسانية الباديين في كل تصرف من تصرفاتها.