صفقة مليونية بين الوليد بن طلال وشركة "سناب شات"!

جهينة نيوز

عقد الامير الوليد بن طلال صفقة مع شركة سناب شات، بلغت قيمتها 250 مليون دولار، في وقت تسعى فيه الشركة جاهدة لبناء الثقة لدى المستثمرين في خدمتها للمراسلة الفورية.

ويأتي ذلك بعد تراجع العدد اليومي لمستخدميها بنحو 2 في المئة خلال الربع الأخير ليصل إلى 188 مليون مقابل 191 مليون مشترك في نهاية مارس اذار.

وتمثلت الصفقة بين الجانبين باستحواذ الوليد بن طلال على بنسبة 2.3 في المئة من "سناب شات".

الجدير بالذكر أن "سناب شات" وعلى الرغم من انخفاض عدد المستخدمين، أعلنت ارتفاع إيراداتها وتراجع خسائرها في الربع الثاني من العام.