مقتل وإصابة عسكريين سعوديين بهجوم لـ أنصار الله في نجران

جهينة نيوز

هاجمت جماعة "أنصار الله"، اليوم الأربعاء، موقعين للجيش السعودي في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "مسلحي "أنصار الله" اقتحموا بغطاء مدفعي وصاروخي موقعي الهجلة والمثلث في نجران"، لافتاً إلى وقوع قتلى ومصابين من العسكريين السعوديين، وإعطاب 3 آليات خلال عملية الاقتحام".

في سياق آخر، شنت وحدتا الإسناد الصاروخي والمدفعي في "أنصار الله" قصفاً مكثفاً على مركز المقرن العسكري السعودي وموقع عتمة بقطاع جيزان، ألحق خسائر في صفوف حاميتهما، حسب المصدر.

وأعلنت قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله" يوم الاثنين الماضي أن مسلحي الجماعة قنصوا، "ثلاثة جنود من الجيش السعودي في موقع مشعل بجيزان".

وتقود السعودية والإمارات، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عربيا دعما لقوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها "أنصار الله".