X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
التربية تعلن أسماء الناجحين في مسابقة المعاهد
"التحالف الدولي" يقر بمسؤوليته عن قتل 77 مدنيا في الرقة الصيف الماضي
العثور على أسلحة بعضها "إسرائيلي" الصنع من مخلفات الإرهابيين في الحولة بريف حمص
قائمة رسوم امريكية جديدة تستهدف واردات صينية بقيمة 16 مليار دولار
الجيش الليبي: حل أزمة بلادنا يتطلب تدخل روسيا وبوتين شخصياً
تركيا ستواصل شراء الغاز الطبيعي من إيران
العثور على جنين ميت في مرحاض طائرة امريكية!
ظريف: ترامب "داعية حرب" ولا أحد في العالم يثق بأمريكا
ماليزيا توجه 3 تهم لرئيس وزرائها السابق
هذا ما يسعى اليه "ابن سلمان"... "السر" وراء الخلاف السعودي الكندي هو؟
السورية للتجارة تربح ملياري ليرة خلال 6 أشهر
شارابوفا تتأهل إلى ثاني أدوار بطولة مونتريال
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار مقابل اليوان
تعرف على أفضل مدينة في العالم راحة في استخدام وسائل النقل!
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
الأربعاء, 8 آب 2018 الساعة 14:21 |
,
شارك
|
اقرأ المزيد...
فرنسا تؤمن الصدارة بنقطة.. والدنمارك تصعد لمواجهة كرواتيا
الكشف عن مطالب كوريا الشمالية الملحة تجاه أمريكا!
المخابرات الأمريكية تكشف موعد ضرب كوريا الشمالية لأمريكا بالصواريخ الباليستية!
لافرينتييف: مؤتمر سوتشي في 29 و30 الجاري وعملية عفرين لن تؤثر على عقده!
الدفاع الامريكية: داعش يختبئ في وادي نهر الفرات بسوريا!
العثور على السلحفاة أبوه البالغة من العمر 35 عاما
طالبان تفرج عن 235 رهينة في أفغانستان
الجيش السوري يسيطر على مدينة السخنة أكبر معاقل داعش في ريف حمص
استطلاع يظهر تراجع شعبية ترامب!!
تويتر يشهد انقطاعاً متكرراً في جميع أنحاء العالم
أضف تعليق
أخبار اخرى
التربية تعلن أسماء الناجحين في مسابقة المعاهد
"التحالف الدولي" يقر بمسؤوليته عن قتل 77 مدنيا في الرقة الصيف الماضي
العثور على أسلحة بعضها "إسرائيلي" الصنع من مخلفات الإرهابيين في الحولة بريف حمص
قائمة رسوم امريكية جديدة تستهدف واردات صينية بقيمة 16 مليار دولار
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج يوم الأربعاء 2018/8/8 مع خبيرة الفلك والأبراج سمر عمران
أبراج يوم الثلاثاء 2018/8/7 مع خبيرة الفلك والأبراج سمر عمران
إليسا تكشف مرضها الخطير الذي أخفته عن جمهورها!
بالفيديو: مواكبة عمليات الجيش في بادية السويداء الشرقية وتمشيط منطقتي آبار الدياثة والعجيلات من فلول "داعش"
الأكثر مناقشة
ما الدوافع الحقيقية وراء استعداد الصين لإرسال قوات الى سورية كسرا لاستراتيجية استمرت نصف قرن؟ ..بقلم عبد الباري عطوان
الحريري .. السعودي الأخير في بلاد الشام .. بقلم: نارام سرجون
"أنصار الله" تعلق على الاتفاق السري بين "التحالف العربي" وتنظيم "القاعدة"!
الرئيس الأسد: الجيش السوري سينتشر في إدلب
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2018
بوابة جهينة الاخبارية
.