قائمة رسوم امريكية جديدة تستهدف واردات صينية بقيمة 16 مليار دولار

جهينة نيوز

قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الولايات المتحدة ستبدأ تحصيل رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات صينية أخرى بقيمة 16 مليار دولار في 23 أغسطس آب.

جاءت تعليقات مكتب الممثل التجاري يوم الثلاثاء في الوقت الذي نشر فيه قائمة نهائية للرسوم تستهدف 279 سلعة مستوردة.

وهذا هو أحدث إجراء يتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط على الصين للتفاوض على تنازلات تجارية بعد فرض رسوم على سلع بقيمة 34 مليار دولار الشهر الماضي. وتوعدت الصين بالرد بإجراء على نفس الدرجة.

وتستهدف القائمة الجديدة التي تضم سلعا قيمتها 16 مليار دولار أشباه الموصلات من الصين، وإن كان الكثير من الرقائق الأساسية في هذه المنتجات يأتي من الولايات المتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية.

كما ستُطبق الرسوم البالغة 25 بالمئة أيضا على مجموعة واسعة من المنتجات الإلكترونية والبلاستيك والكيماويات ومعدات السكك الحديدية المستوردة من الصين.

وعبرت رابطة صناعة أشباه الموصلات عن خيبة أملها من قرار مكتب الممثل التجاري الأمريكي الإبقاء على القطاع في قائمة الرسوم.

وكان مكتب الممثل التجاري رفع عددا من السلع من قائمته الأصلية بعد فترة من فتح الباب للتعليقات العامة والمراجعة على مدى 46 يوما خلص فيها إلى أنها ستسبب ”ضررا اقتصاديا جسيما“.

وبعد القائمة الجديدة، يصل إجمالي قيمة الواردات الصينية التي تواجه رسوما نسبتها 25 بالمئة إلى نحو 50 مليار دولار في ظل الحرب التجارية التي تتصاعد سريعا وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى فرض رسوم على جميع السلع المتداولة بين أكبر اقتصادين في العالم.

رويترز