السورية للتجارة تربح ملياري ليرة خلال 6 أشهر

جهينة نيوز

أكد تقرير صادر عن المؤسسة السورية للتجارة أن النشاط التجاري للنصف الأول بلغت فيه قيمة المشتريات من القطاعين العام والخاص 28 ملياراً و874 مليوناً بينما بلغت قيمة المبيعات 35 ملياراً و513 مليوناً، ووصلت قيمة المواد الاغاثية المقدمة لأهالي الغوطة 105 ملايين و822 ألفاً، وقيمة الحمضيات المسوقة مجاناً 3 مليارات و129 مليوناً، بينما بلغت نسبة الربح 2 مليار و272 مليوناً، ووصلت ايرادات المطبعة 111 مليوناً و700 ألف، وايرادات المسلخ 58 مليوناً و190 ألفاً، وإيرادات استثمار العقارات 266 مليوناً و210 آلاف، ناهيك بإيرادات النقل ووحدات التبريد بما يشكل مجموع الايرادات مع الربح 4 مليارات و122 مليوناً.

وحسب تقرير المؤسسة فقد تضمنت الخطة الاستثمارية حسب نسب التتبع للنصف الأول للعام إنشاء مراكز بيع جملة واستبدال وتجديد لتكون نسبة اجمالي الخطة 40%.

وفي سياق آخر أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي قراراً يطلب فيه من المؤسسة السورية للتجارة عرض تشكيلة واسعة من الألبسة والدفاتر والحقائب المدرسية لتحقيق تنافس حقيقي في السوق وتوازن سعري منعاً لاستغلال التجار حاجة المواطنين بمناسبة قرب قدوم العام الدراسي.

كما تضمن القرار موافاة الوزارة بجداول أسعار وكميات هذه المستلزمات المطروحة في كافة منافذ البيع ومدى كفايتها لتلبية الحاجة المطلوبة مع الإعلان عن أسعارها ضمن وسائل الاعلام.