شارابوفا تتأهل إلى ثاني أدوار بطولة مونتريال

الأربعاء, 8 آب 2018 الساعة 11:45 | رياضة, رياضة التنس

شارابوفا تتأهل إلى ثاني أدوار بطولة مونتريال

جهينة نيوز

تأهلت الروسية ماريا شارابوفا إلى ثاني أدوار بطولة مونتريال الكندية للتنس، البالغ مجموع جوائزها 2.5 مليون دولار، عقب فوزها على البلغارية سيسيل كاراتانتشيفا بمجموعتين دون رد.

وفازت شارابوفا، المصنفة أولى عالميا سابقا، من دون عناء وبواقع (6-1 و6-2)، في مباراة استغرقت ساعة واحدة و20 دقيقة.

وهذا الفوز هو الخامس للنجمة الروسية من أصل خمس مباريات جمعتها بكاراتانتشيفا.

وستلعب شارابوفا في الدور المقبل مع مواطنتها داريا كاساتكينا، التي تأهلت على حساب اليونانية ماريا سكاري، بفوزها عليها بنتيجة (6-4، 4-6 و6-1).

المصدر: rsport.ria.ru


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