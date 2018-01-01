فنادق دمشق جاهزة لاستقبال زوار معرض دمشق الدولي.. 66 منشأة سياحية دخلت الخدمة في السيدة زينب!

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم 8 اب 2018 بالانشطة السياحية لهذا العام حيث بيّن المهندس اليان الخوري مدير سياحة دمشق أن الموسم السياحي الصيفي يحتوي على العديد من الأنشطة والفعاليات كمعرض الزهور الذي انتهى الشهر الماضي وشهد شهرة وصدى على المستوى الدولي بالإضافة إلى المتابعة الخارجية من قبل الدول العربية.‏

ونوه مدير سياحة دمشق إلى الاستعداد للمشاركة بمعرض دمشق الدولي بدورته الـ /60/ من خلال عدة أجنحة خاصة ببرامج وعروض المنشآت السياحية ومؤسسات السياحة والسفر والصناعات التقليدية وأنشطة ترفيهية مرافقة، وإجراء جولات رقابية ووقائية على الفنادق استعداداً للمشاركة بالمعرض، إضافة إلى إنشاء مسارات وأدلّة سياحية (تاريخية وثقافية ودينية) لتعريف الزوار وإرشادهم إلى الأماكن التي يهتموا بها، ولفت الخوري إلى التحضيرات ليوم السياحة العالمي بنهاية شهر أيلول لإقامة مهرجانات متنوعة.‏

وبالنسبة للسياحة الشعبية أشار الخوري إلى إعادة تأهيل محور الربوة فيما يتعلق بالمتنزهات السياحية وفق القرار رقم /888/ الصادر عن وزارة السياحة سواء المتعلقة بتنسيق الموقع العام بحيث يشمل على مسطحات خضراء ومظلات خفيفة قابلة للفك والتركيب تضفي نواحي جمالية وأماكن خاصة لتحضير الطعام مجهزة برفوف وبراد لحفظ المواد الغذائية، وأماكن خاصة للشواء بعيدة عن المناطق الحراجية وتتوفر فيها وسائل الأمان كطفايات حريق، ومواقف لذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد المنتزه بمياه الشرب.‏

بدورها صحيفة تشرين بينت ان وزارة السياحة اتجهت خلال السنوات القليلة الماضية إلى الاهتمام بالسياحة الدينية، حيث قدمت الوزارة العديد من التسهيلات للمستثمرين واتخذت العديد من الإجراءات التي حققت نتائج جيدة وكان هناك تطور ملحوظ في السياحة الدينية وبما أن سورية تعتبر من الدول التي تحوي العديد من المواقع والدينية.

مدير سياحة ريف دمشق من جانبه المهندس طارق كريشاني أشار إلى تحسن السياحة الدينية وزيادة أعداد السائحين الذين يزورون دمشق وريفها، على اعتبار أن أغلبية المواقع الدينية السياحية موجودة فيها . ولفت كريشاني إلى أنه بلغ عدد السياح الذين قدموا إلى سورية منذ بداية العام الحالي 91106 سياح من جنسيات مختلفة مثل العراق، البحرين، الكويت، باكستان ،مدغشقر، فرنسا، السعودية وبلغ عدد الليالي المشغولة 483914 ليلة، وأشار إلى أن نسبة الإشغال تعتبر جيدة بالنسبة إلى فنادق السيدة زينب وخاصة خلال المواسم الدينية مثل الأربعينية – الولادات الخاصة بالأئمة وعاشوراء وموسم الحج الخ ….

منوهاً بوجود أعداد فردية من السياح الذين يأتون بشكل فردي بهدف زيارة العتبات المقدسة ولا يتم تسجيلهم ومن خلال مقارنة عدد الليالي للعام الماضي كاملاً التي كانت 878661 نجد أن هناك تحسناً ملحوظاً، علماً أنه بلغ عدد الاشخاص الفعليين الذين قدموا إلى سورية بهدف السياحة الدينية 161819 سائحاً. وبيّن المهندس أيمن سويدة رئيس شعبة التأهيل في مديرية سياحة ريف دمشق أن المرسوم 11 لعام 2015 دعا إلى تقديم التسهيلات للمستثمرين لعدم بقاء منشآتهم خارج الخدمة بعد تعرضها للضرر في منطقة السيدة زينب وخاصة أنه كانت هناك العديد من مخالفات البناء والتي تحتاج وقتاً لتسوية أوضاعها في الوحدات الإدارية، حيث يتم الكشف عن المنشأة الجاهزة لاستقبال الزوار وتحقق الشروط السياحية ولو بشكل جزئي بحيث تستطيع تقديم الخدمة للضيوف بشكل لائق ومنحت مدة عام كامل لاستكمال إجراءات التأهيل وتسوية أوضاع المخالفات حرصاً منها لعدم توقفها عن العمل. وأضاف: تم بشكل تدريجي إعادة قسم كبير من هذه المنشآت إلى الخدمة وتقوم باستقبال الزوار ولفت إلى أنه تم تقديم التسهيلات إلى المستثمرين وإرشادهم وتوجيههم لتلافي الملاحظات ومساعدتهم للحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات الاخرى لتدخل المنشآت بشكل دائم في مجال العمل من دون توقف وأشار إلى أنه بلغ عدد المنشآت المؤهلة والتي دخلت الخدمة منذ عامي 2015 -2016 حتى الآن في منطقة السيدة زينب 66 منشآة من فنادق ومنشآت مبيت بمستويات مختلفة.