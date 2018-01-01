أبراج يوم الأربعاء 2018/8/8 مع خبيرة الفلك والأبراج سمر عمران

مولود ٨/ ٨: جريء، حيوي، يحب الزعامة والراحة، قوي النفوذ كريم صادق، يخطط، يحب الجمال والسيطرة والإطراء والمودة، يجتاز المرحلة بنجاح والرحلات تساعده على استمرار نشاطه والاجواء ملائمة للمشاريع، يحقق عقد عمل او عقد شراء منزل، امور مالية وتغيير اقامة في الاشهر الاخيرة من السنة، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: منهمك ومتعب بمشاغل عائلية او عقارية أو شخصية بعضها تصليحات وأعطال، احتمال فرص جيدة، تتعرف على اشخاص مقربين لك ويكونوا وراء ما يصادفك من عراقيل، تضطر لاخذ قرارات او مواقف تدخلك في دوامة، لا تتطرف.

الثور: نهارك جيد لتوظف طاقاتك بشكل ايجابي يعود عليك بمردود يضاهي جهدك، لا تلتزم باي شيء اذا لم تعمل عليه دراسة جيدة، عزز موقعك خطوة بخطوة وتتطلع للبعيد حتى تصل اهدافك، يوم للتنقل والاخبار الجيدة، يوم جميل للحركة والتنقل.

الجوزاء: تركيزك على الامور المالية تشعر بحال من الارباك بسبب تزايد المصاريف والنفقات، تنهال عليك عدد من الفواتير المستحقة، تحصل على مكسب او استرداد دين، المصاريف تقف بالمرصاد لا تفتح المجال للمغرضين ان يعرقلوا مشاريعك تصرف بسرية.

السرطان: تشعر بحماس وتحسن ملموس على صعيد نفسي وجسدي تزداد رغبتك بمتابعة الاعمال العالقة عندك وتشعر بحيوية اجتماعية تشعرك بالتالق بين الاصدقاء وقدرة عالية على تبادل الافكار، وجود القمر يعطيك الطاقة.

الأسد: مدعو لاستنفار حسك الفطري حتى تقاوم اشباح القلق، لا تأخذ قرار متسرع فقد تندم لان تخمينك آني ووقتي، ربما تحتاج لسند قوي، تصاب بحيرة جراء عدم القدرة على الالتزام بالاولويات، لا تستسلم للاحباط، خذ نفس طويل.

العذراء: حضورك مرغوب فيه دعوات عديدة والبعض منها غير منتظر وتزداد رغبتك بالكشف عن وجوه جديدة وتعطي البعض منها اهمية تفوق توقع الاصدقاء، يطمئن الاصدقاء على حرصك ومحبتك، نشاط اجتماعي ودعوات وعزائم من الاصدقاء.

الميزان: ينصب اهتمامك وتركيزك على تدعيم وتعزيز مكانتك الشخصية في العمل امام المعنيين عنك، كن حذر من بعض الاشخاص الحاقدين والذين يحاولون النيل من مكانتك العملية، حاول ان تتقبل النصيحة حتى تتخطى ازمة في عملك او على صعيد محيطك، تركيزك على الاعمال.

العقرب: تدافع عن أفكارك وتحاول جاهدا ان تثبت وجهة نظرك في امور تتعلق اما بالحياة الاجتماعية او بالعمل، تزداد رغبتك في ان تقوم بسفر واتصالات بعيدة وتكون مرتاحا حتى تقوم باتفاق واطلاق مجالات الحركة، أضواء تسلط على منافع جديدة حركتك فيها تخطيط وبيع وشراء تسجل وقفة جديدة.

القوس: قراراتك ناضجة وحكيمة وتنظر بطريقة مختلفة للامور، تحصل على بعض المدخول ويساعدك احد معارفك من مأزق وتساعد باحداث تغييرات جذرية، تضطر لسداد ديون واستحقاقات مالية او فواتير وتقوم بادخال تحسين على امور مالية.

الجدي: تجد نفسك امام بعض المعاكسات التي تدفعك لتكون هجوميا وعصبيا، راجع نفسك و دع كل الاشغال وراء ظهرك، اقم حوار عميق مع الشركاء بهدف ازالة خلافات معينة حتى لا تبقى نار تحت رماد تهددك بالظهور من جديد، خذ واعط مع الطرف الاخر، الانا الذاتية عالية عندك.

الدلو: ازدحام بجدول الاعمال، يوم واعد على صعيد مهني وتضطر للقيام به بسبب صعوبة تاجيلهما يسبب انعكاس سلبي وتشعر انك خاضع لتوقيت صارم مما يدفعك للتوتر وضيق الصدر، كثرة العمل تسرق منك لحظات مفيدة، باشر بنظام غذائي ونظم نهارك اعمالك بأكثر من مكان.

الحوت: نهارك محظوظ وهذا دليل على حسن نواياك وكرمك، يكفي ان ترغب بالاشياء حتى تجد الابواب مفتوحة،تتذوق طعم السعادة على صعيد اجتماعي ومالي، تلمس الاهتمام باللقاءات السرية والعلاقات مميزة مع الاولاد، حظ معنوي ومادي، بالعموم تتقرب من الاحبة حتى تجد الحظ.