تركيا تسعى لتعزيز التفاهم المبدئي مع واشنطن فهل تنجح؟

جهينة نيوز

تعتزم أنقرة إرسال وفد إلى واشنطن، خلال اليومين المقبلين، لبحث تطورات الأزمة القائمة بين البلدين، بعد قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين، بسبب استمرار احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون في تركيا ورفض أنقرة الإفراج عنه.

ونقل تلفزيون "سي إن إن ترك"، اليوم الثلاثاء 7 آب، عن مصادر دبلوماسية قولها إن أنقرة وواشنطن توصلتا إلى تفاهم مبدئي بشأن الخلافات بينهما، وفي هذا الإطار ستقوم أنقرة بإرسال وفد إلى واشنطن لبحث هذا التفاهم المبدئي الذي تم التوصل إليه.

ومن المنتظر أن يذهب الوفد إلى واشنطن خلال اليومين القادمين، بحسب المصادر الدبلوماسية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت الماضي: "إن الولايات المتحدة لديها كل النية للعمل بشكل تعاوني مع تركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي، وأنه يأمل بإمكان التوصل لحل لقضية الأمريكيين المعتقلين هناك خلال الأيام المقبلة".

ويدور خلاف أيضاً بين واشنطن وأنقرة بشأن الحرب في سوريا وخطة تركيا لشراء دفاعات صاروخية من روسيا وإدانة الولايات المتحدة لمسؤول تنفيذي ببنك حكومي تركي فيما يتعلق باتهامات بخرق العقوبات المفروضة على إيران هذا العام.