اليابان تفاوض واشنطن لتجنب أي تأثير سلبي على تجارتها بعد العقوبات على إيران

جهينة نيوز

أوضح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكو أن بلاده ستجري مباحثات مع الولايات المتحدة، لتجنب التأثير السلبي للعقوبات الأمريكية ضد إيران على النشاط التجاري الياباني.

وقال الوزير الياباني خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "سنقوم بتحليل دقيق للحالة والتفاوض بصبر مع الولايات المتحدة لتجنب أي تأثير سلبي على النشاط التجاري الياباني".

وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران بدءا من، أمس الاثنين، التي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا).

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 8 أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

وسيتم تطبيق العقوبات على إيران على مرحلتين، الأولى بدأت، أمس الاثنين، حيث سيتم تجديد العقوبات ضد حيازة إيران لسندات الدولار، والعقوبات المفروضة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات ضد بيع إيران الجرافيت، والألمنيوم، والصلب، والفحم والبرمجيات للإنتاج، وعقوبات على استحواذ العملة الإيرانية والديون السيادية.

وإعادة الحظر مرة أخرى لاستيراد السجاد الإيراني والمنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة.