رونالدو يفتتح أهدافه مع يوفنتوس

جهينة نيوز

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الحالي في إحراز أول أهدافه مع السيدة العجوز بعد انضمامه للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية، إلى جانب هدفين لكل من كوادرادو، وديبالا.

وعند عودة رونالدو من إجازته الصيفية توجه للتدريب مباشرةً مع زملائه في الفريق الإيطالي الذين لم يشاركوا في الجولة التحضيرية للموسم في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب حصولهم على قسط من الراحة وذلك بعد تواجدهم، بكأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا الشهر الماضي.

وأشارت صحفية "جازيتا ديللو سبورت" أن ستة من لاعبي يوفنتوس "رونالدو، وبينتاكور، وليوناردو بونوتشي، وديبالا، ودوجلاس كوستا، وكودارادو" قد شاركوا في مباراة ضد فريق رديف يوفنتوس والذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.