الجيش السوري يرد على اعتداءات المجموعات المسلحة في ريف حماة الشمالي

جهينة نيوز

رد الجيش العربي السوري على اعتداءات المجموعات المسلحة في ريف حماة الشمالي الممتد إلى ريف إدلب الجنوبي، وقصف تحصينات المسلحين وخطوط إمدادهم على هذا المحور.

وذكرت "سانا" أن الجيش العربي السوري استهدف مناطق انتشار المجموعات المسلحة في ريف حماة الشمالي برمايات مدفعية طالت تحصينات المسلحين ومحاور إمدادهم في قرية لحايا وبلدة اللطامنة نحو 35 كم شمال مدينة حماة أسفرت عن تدمير تحصينات هندسية ونقاط تمركز لهم.

وكانت وحدات من الجيش العربي السوري، أمس الأول الأحد، وجهت ضربات مركزة على مواقع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في قرى الزيارة والزكاة والأربعين وزيزون والجنابرة في ريف حماة الشمالي.

كما أن وحدات الجيش العاملة في المنطقة وجهت ضربات مكثفة ومركزة بسلاحي المدفعية وراجمات الصواريخ على معاقل تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي والفصائل الموالية له في الريف الشمالي لمحافظة حماة، موضحاً أن القصف أسفر عن تدمير مقرات للجماعات المسلحة وإيقاع عشرات القتلى والمصابين في صفوفها، لافتاً إلى أن القصف طال تجمعات للإرهابيين في بلدات وقرى الزيارة والزكاة والأربعين وزيزون والجنابرة بالريف الشمالي للمحافظة.

ويسيطر مسلحو "جيش العزة" على عدد من البلدات والقرى في ريف حماة الشمالي ومنها الزكاة واللطامنة والصياد وكفرزيتا والأربعين واللحايا ومعركبة، حيث تعتبر هذا القرى والبلدات من أهم مركز تجمع المسلحين في المنطقة.