أول باخرة سورية تعبر مضيق البوسفور منذ سنوات

جهينة نيوز

عبرت باخرة سورية مضيق البوسفور الذي يقسم تركيا إلى قسمين أوروبي وآسيوي متجهة إلى البحر الأسود لأول مرة منذ سنوات.

ونشر مرصد مضيق البوسفور عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صوراً للباخرة التي تحمل اسم "سورية" وهي تمر من مضيق البوسفور، مضيفاً أنه تم رفع العلم السوري عليها.

وقال المرصد: "إن الباخرة تحمل حمولة من ميناء تركي إلى ميناء أجنبي لأول مرة منذ وقت طويل، وقد توقفت في ميناء هيريكه في خليج أزميت وتوجهت فيما بعد إلى ميناء القوقاز على البحر الأسود".

في سياق متصل، أنهت شركة "نبتنوس للملاحة البحريّة" ومقرّها اللاذقيّة استعداداتها لتدشين "خط حاويات بحري جديد"، الذي أطلق عليه اسم "لاميرا لاين"، ومن المقرّر أن ينشط بين اللاذقية ومرسين في الاتجاهين، وبين اللاذقية وكلّ من طرابلس، والإسكندريّة، وبنغازي.

يشار إلى أن هذا التطوّر يأتي ليكون إحدى ركائز "جسر المنافع الاقتصاديّة" الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقات بين دمشق وعدد من عواصم الجوار عبر البوابة الاقتصاديّة.