وزارة الاقتصاد تفرض رسوماً جمركية جديدة على أعضاء التجارة الحرة

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن فرضها رسوماً جديدة على أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها مصر.

وقال عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك باتحاد الصناعات في مصر بهاء عبد المجيد، خلال بيان له: "إن الوزارة السورية أصدرت قرار رقم "695" الذي يقضي بفرض رسوم 700 ليرة أي ما يعادل 25 جنيه عن كل متر مربع من السيراميك المستورد من البلاد العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها مصر".

وأضاف: "إن تحصيل رسوم 25 جنيه على كل م2 من السيراميك المصري الذي يتحمله المصدرون المصريون سيؤدي إلى زيادة أسعار التصدير بنسبة 50% تقريباً، مما يهدد السيراميك المصري بفقدان أحد أهم مميزاته التنافسية في الأسواق الخارجية، وخاصة السوق السورية مقارنة بصادرات السيراميك من الدول المنافسة وفي مقدمتها إيران وتركيا وبعض الدول الإفريقية".

ويشار إلى أن سورية من الدول الأساسية في تصدير السيراميك المصري وتمتلك سوقاً جيدة وواعدة، خاصةً وأن المنتجات التركية المنافسة للمنتجات المصرية لا يمكن دخولها للسوق السوري فضلاً عن أن سورية تبدأ حالياً مرحلة إعادة إعمار مما يمثل فرصة كبيرة للمنتجات المصرية.