غوغل يحتفي بذكرى ميلاد ابن سينا

جهينة نيوز:

يحتفل محرك البحث "غوغل"، اليوم، بالذكرى 1038 لميلاد ابن سينا، باعتباره أحد أبرز رموز شهر آب.

وعُرف ابن سينا بلقب "الشيخ الرئيس" وسماه الغربيون بأمير الأطباء وأبو الطب الحديث في العصور الوسطى، ويُعد أوَّل من وصف التهاب السَّحايا الأوَّليِّ وصفاً صحيحاً، ووصف أسباب اليرقان، ووصف أعراض حصى المثانة، وانتبه إلى أثر المعالجة النفسانية في الشفاء من الكثير من الأمراض. وقد ألّف 200 كتاب في مواضيع مختلفة، العديد منها يركّز على الفلسفة والطب. ويعد ابن سينا من أول من كتب عن الطبّ في العالم ولقد اتبع نهج أو أسلوب أبقراط وجالينوس.

وأشهر أعماله كتاب القانون في الطب الذي ظل لسبعة قرون متوالية المرجع الرئيسي في علم الطب، وبقي كتابه (القانون في الطب) المرجع الأساسي في تعليم هذا الفنِّ حتى أواسط القرن السابع عشر في جامعات أوروبا.