هل تأكد انتقال «كوفاسيتش» إلى تشيلسي؟

جهينة نيوز

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ماتيو كوفاسيتش، لاعب ريال مدريد، نجح في خطته ضد النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة "ماركا" أن كوفاسيتش البالغ من العمر 24 عاماً، بات على بعد خطوة واحدة من اللعب في تشيلسي خلال الموسم المقبل، على سبيل الإعارة.

وأوضحت أن كوفاسيتش نجح في خطته بعدما استعد للتمرد على ريال مدريد وعدم التدريب مع الفريق، من أجل الرحيل.

وأشارت إلى أن اللاعب ذهب اليوم إلى مقر تدريبات الفريق، وتم إخباره بأنه سيغادر ريال مدريد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن الدولي الكرواتي قرر أن يتدرب بمفرده في المدينة الرياضية، قبل الذهاب إلى لندن للشروع في مغامرته الجديدة مع البلوز.

جدير بالذكر أن كوفاسيتش لم يحصل على فرص كثيرة للمشاركة في التشكيل الأساسي لريال مدريد خلال الموسم الماضي تحت قيادة زين الدين زيدان.