حقائق جديدة يكشفها مادورو في محاولة اغتياله!

جهينة نيوز

كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه يمتلك أدلة تثبت تورط كولومبيا في محاولة اغتياله السبت الماضي، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها لاحقا.

واتهم الرئيس الفنزويلي مجددا نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتونس المنتهية ولايته بالضلوع في محاولة الاغتيال.

وقال مادورو في فيديو على تويتر: "قوات الأمن اعتقلت كل المنفذين وسنلاحق المدبرين. إنه أمر واضح وهناك ما يكفي من الأدلة عن مشاركة الحكومة الكولومبية المنتهية ولايتها برئاسة خوان مانويل سانتوس. القتلة والإرهابيون تدربوا على أيدي مدربين كولومبيين"

وأكد مادورو أن المسؤولين عن تسيير الطائرتين، تدربا في مدينة شيناكوتا الكولومبية الواقعة شمال شرق كولومبيا.

واتهم مادورو سانتوس منذ السبت بالوقوف وراء الاعتداء، فيما رفض الأخير الاتهامات رغم إصرار مادورو على ضلوعه في الاعتداء مؤكدا أنه "سيثبت ذلك عبر الأدلة والإفادات".

وتبنت مجموعة متمردة غير معروفة مؤلفة من مدنيين وعسكريين الهجوم في بيان يحمل توقيع "الحركة الوطنية للجنود المدنيين"، نشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: أ ف ب