نيتفلكس تستعد لتحضيرات أحدث مسلسلاتها "White Lines"

الثلاثاء, 7 آب 2018 الساعة 14:34 | ثقافة وفن, تلفزيون

نيتفلكس تستعد لتحضيرات أحدث مسلسلاتها

جهينة نيوز:

أعلنت شركة Netflix عن استعداداتها لتحضيرات أحدث مسلسلاتها "White Lines"، وهي سلسلة جديدة لنفس كتاب السيناريو لمسلسلى "The Crown" و "La Casa de Papel"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety".

وتركز الدراما الجديدة على التحقيق في الإختفاء الأسطوري لـ دي جي مانشستر من إيبيزا، بعد عقدين من إختفائه في ظروف غامضة على الجزيرة الإسبانية، تم اكتشاف جثته، الأمر الذي دفع أخته للسفر إلى هناك لمعرفة ما حدث له، وفى أثناء بحثها، ستبحر في "عالم مثير" من موسيقى الرقص، اليخوت الفائقة، الأكاذيب والتستر، وبالتالى كل ذلك يجبرها على "مواجهة الجوانب المظلمة من شخصيتها الخاصة في مكان حيث يعيش الناس حياة على حافة."

المصدر: اليوم السابع


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