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بالفيديو: مواكبة عمليات الجيش في بادية السويداء الشرقية وتمشيط منطقتي آبار الدياثة والعجيلات من فلول "داعش"
الثلاثاء, 7 آب 2018 الساعة 14:27 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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