إرهابيو إدلب "يأمرون" بفك سكة الحديد في ريف حلب

جهينة نيوز - خاص

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي الحديث عن أمر صادر عن ما يسمى "هيئة تحرير الشام - قطاع إدلب الاقتصادي العام للقاطع الشمالي - مخفر حزانو" وتكليف أحدهم، ويدعى "شيبان عبد الهادي" بفك سكة الحديد انطلاقاً من بلدة "كفر يحمول" وصولاً إلى منطقة "كفر حلب".

وصرحت مصادر في المؤسسة العامة للسكك الحديدية لـ"جهينة نيوز" أن المناطق المذكورة واقعة على الخط الرئيسي الواصل إلى حلب، بين محطتي كفر حلب و معرة أخوان، وهي تابعة بمعظمها إدارياً لمحافظة حلب.

وأضافت المصادر أن الخط يمتد لـ18 كم بين المنطقتين المذكورتين، ليكون طول الخط المذكور 36 كم موزعة على طرفي السكة، مضافاً إليها ما يزيد على 40 ألف عارضة.

ويشار إلى أن هذا الخط الحديدي يصل بين حلب-اللاذقية، ليصل بين المحافظتين مروراً بمحافظة إدلب، والعديد من المحطات، في حلب: الأنصاري-كفر حلب، وفي إدلب: معرة اخوان-بشمارون-محمبل-جسر الشغور-بدامة، وفي اللاذقية: شيخانية-سفكون الكبير.

والجدير بالذكر أن آخر رحلة على هذا الخط كانت في شهر تشرين الأول 2012، ويبلغ الوزن المقدر من الحديد ما يزيد عن 2000 طن، ويعمل المسلحون في كل مرة على إثبات أعمالهم التخريبية، حيث سبق لهم أن قاموا بسرقة الخطوط في كل مكان تواجد فيه.