ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار وسط إقبال على الشراء بدعم انخفاض السعر

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار وإقبال على شراء المعدن الأصفر بعد هبوط الأسعار في الآونة الأخيرة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1210.99 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل في وقت سابق 1213.81 دولار للأوقية.

واستقر الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة عند 1217.6 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب نحو 12 بالمئة منذ منتصف أبريل نيسان ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى قوة الدولار. وقال مستثمرون إن المعدن النفيس لم يستفد إلى حد بعيد من الضبابية السياسية التي هيمنت على الأسواق في الآونة الأخيرة، حيث دفعت التوترات التدفقات الباحثة عن الملاذات الآمنة صوب الدولار.

وانخفض الدولار الأمريكي المقوم به الذهب أمام عملات رئيسية أخرى يوم الثلاثاء، لكن التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية من جديد حدت من خسائر الدولار ومكاسب الذهب.

وارتفعت الأسواق الآسيوية يوم الثلاثاء بفضل تعافي أسواق الأسهم في الصين، لكن المستثمرين ما زالوا حذرين من تطورات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتأثير المجموعة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.9 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.39 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 828.49 دولار للأوقية في حين كسب البلاديوم 0.7 بالمئة ليصل إلى 910 دولارات للأوقية.